Quảng Ninh dành đất vàng bên bờ vịnh Hạ Long để xây bệnh viện đa khoa

Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng của Công ty tuyển than Hòn Gai, thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, tại P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bị buộc phải di chuyển vào khu làng Khánh, P. Hà Khánh, TP. Hạ Long.