Quảng Ninh đặt mục tiêu 100.000 lượt thanh niên tham gia tình nguyện

Tỉnh đoàn Quảng Ninh vừa phối hợp Sở GD-ĐT TP.Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2025 - 2026, triển khai chương trình công tác năm học 2026 - 2027.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý trong năm học mới là thu hút 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Cùng với đó, các cơ sở Đoàn phấn đấu thực hiện từ 40 - 50 công trình về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; huy động ít nhất 1 tỉ đồng hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên.

Hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời tại Trường THCS Trọng Điểm (P.Hạ Long)

Công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm học 2026 - 2027, tuổi trẻ Quảng Ninh đặt mục tiêu giới thiệu ít nhất 2.000 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Hơn 5.300 thiếu nhi khó khăn được hỗ trợ

Theo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, năm học 2025 - 2026, hoạt động tình nguyện trong trường học thu hút hơn 29.000 lượt học sinh, sinh viên. Các chương trình được triển khai gắn với giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số.

Trong năm học, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 3.796 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 1.783 đoàn viên được kết nạp.

Công tác chăm lo thiếu nhi cũng được tập trung triển khai. Toàn thành phố có 183/183 Liên đội hoàn thành các chỉ tiêu năm học; hơn 5.300 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, với tổng nguồn lực trên 3,1 tỉ đồng.

Trao đổi về chương trình năm học mới, lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết hoạt động Đoàn - Đội trường học sẽ hướng mạnh hơn về cơ sở, tăng những chương trình để học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia và tạo ra sản phẩm cụ thể. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những nội dung cần thể hiện bằng mô hình, công trình của đoàn viên, thanh niên, thay vì chỉ dừng ở các hoạt động tuyên truyền.

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn, mục tiêu 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện đòi hỏi các cơ sở Đoàn mở rộng hình thức tổ chức, gắn hoạt động tình nguyện với nhu cầu thực tế của trường học và địa phương. Các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ trẻ em trên môi trường số cũng sẽ tiếp tục được ưu tiên.

Đối với công tác Đội, 100% Liên đội phấn đấu tổ chức hoạt động trải nghiệm về lịch sử, văn hóa, di sản; 100% Hội đồng Đội cấp xã triển khai các mô hình thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh tham quan Phòng học STEM cho em" tại Trường THCS Ba Chẽ

Tại hội nghị, T.Ư Đoàn tặng bằng khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội năm học 2025 - 2026. Tỉnh đoàn Quảng Ninh khen thưởng 59 tập thể và 44 cá nhân.