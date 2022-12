Quảng Ninh: Điều tra vụ cháy tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long

Ngày 28.12, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa giao Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu Bhaya Classic 6, số hiệu QN - 4556; đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Trước đó, vào tối 22.12, tàu Bhaya Classic 6 đang neo đậu trên vịnh Hạ Long bất ngờ xảy ra cháy. Vụ việc không thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản, làm xấu hình ảnh du lịch Hạ Long.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo Sở Du lịch Quảng Ninh làm việc với khách du lịch, đơn vị quản lý khách để thực hiện công tác hỗ trợ khách du lịch theo quy định.





UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở GTVT Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long, Sở Du lịch Quảng Ninh và Ban Quản lý vịnh Hạ Long kiểm tra lại điều kiện đảm bảo an toàn, đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ trên các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đặc biệt là tàu vỏ gỗ; kiên quyết dừng hoạt động các phương tiện không đảm bảo an toàn.

Đây lần thứ 2 trong vòng chỉ hơn 1 năm qua, trên vịnh Hạ Long xảy ra cháy tàu du lịch. Trước đó, vào tháng 11.2021, 2 tàu du lịch đang neo đậu gần bờ cũng bất ngờ bị bốc cháy hoàn toàn.