Quảng Ninh: Điều tra vụ người dân bị đâm trọng thương ngay tại nhà

Ngày 30.1, thông tin từ Công an TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ 1 người dân trú tại P.Hà An (TX.Quảng Yên) bị 2 nghi phạm xông vào nhà đâm trọng thương.

Các nghi phạm xông vào nhà dân đâm nạn nhân trọng thương Ảnh chụp màn hình

Theo điều tra ban đầu của Công an TX.Quảng Yên, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29.1, tại khu vực Bờ Máng (khu 2, P.Hà An, TX.Quảng Yên), do mâu thuẫn cá nhân nên ông Nguyễn Hữu T. (40 tuổi, trú tại P.Hà An,TX.Quảng Yên) đã bị Nguyễn Hữu C. (33 tuổi, cùng trú tại P.Hà An) cùng một thanh niên khác dùng dao truy đuổi, rồi đâm gây thương tích phải nhập viện.

Camera an ninh của người dân ở gần hiện trường đã ghi lại được hình ảnh có 2 người hung hãn đuổi theo, xông vào nhà khống chế và tấn công ông T.

Thời điểm xảy ra vụ "truy sát", nhiều người dân trông thấy đã hô hoán, kịp thời can ngăn nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Nhận được tin trình báo của người dân, Công an TX.Quảng Yên có mặt tại hiện trường, tiến hành trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ việc. Cơ quan công an bước đầu đã xác định được 2 nghi phạm gây án, đồng thời vận động cả 2 nghi phạm ra đầu thú.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến việc 2 nghi phạm manh động gây ra vụ "truy sát" kể trên.

Cơ quan chức năng của TX.Quảng Yên đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý các nghi phạm liên quan vụ xông vào nhà dân đâm trọng thương người.