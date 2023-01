Quảng Ninh: Khởi tố 11 bị can ở Hải Phòng sang Quảng Ninh hỗn chiến kinh hoàng

Ngày 1.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi cố ý gây thương tích.

Các bị can bị khởi tố đều trú tại TP.Hải Phòng, gồm: Bạch Thế H. (16 tuổi, trú tại xã An Đồng, H.An Dương); Phạm Văn T. (17 tuổi), Đặng Xuân Hiếu (20 tuổi), Bùi Xuân M. (17 tuổi), Cao Văn Khánh (19 tuổi), Nguyễn Tiến S. (17 tuổi, đều trú tại xã Hồng Thái, H.An Dương); Nguyễn Đình Q. (17 tuổi, trú tại Q.Lê Chân); Nguyễn Trung Đ. (17 tuổi, trú tại xã Tự Cường, H.Tiên Lãng); Nguyễn Hiếu Nghĩa (19 tuổi, trú tại P.Kênh Dương, Q.Lê Chân); Đào Nhật A. (17 tuổi, trú tại xã Lãm Hà, H.Kiến An) và Trương Văn Thành (20 tuổi, trú tại xã Đặng Cương, H.An Dương, Hải Phòng).

Theo điều tra của Công an TX.Quảng Yên, trước đó, khoảng 1 giờ 20 ngày 3.12.2022, Cao Văn Khánh, Đào Nhật A., Trương Văn T. cùng các đối tượng khác chuẩn bị hung khí, di chuyển từ H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) đến TP.Uông Bí (Quảng Ninh) với mục đích hỗn chiến.

Khi đi đến đoạn đường tỉnh 331 (khu Hải Hòa, P.Đông Mai, TX.Quảng Yên) thì nhóm người trên gặp Đặng Duy Khánh (19 tuổi) và Nguyễn Xuân Dũng (25 tuổi, đều trú tại P.Phương Đông, TP.Uông Bí). Tại đây, 11 thanh, thiếu niên lao vào đánh khiến Khánh và Dũng phải nhập viện cấp cứu.





Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Dũng và Khánh được xác định tổn hại 16% sức khỏe.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TX.Quảng Yên có mặt tại hiện trường lấy lời khai nhân chứng, xác minh các đối tượng gây án.

Nhận thấy không thể trốn tránh pháp luật nên Bùi Xuân M.; Cao Văn Khánh; Đào Nhật A. đã ra đầu thú.

Công an TX.Quảng Yên đang tiếp tục điều tra, xác minh hành vi của 8 bị can còn lại để xử lý theo quy định.