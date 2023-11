Quảng Ninh đón 14 triệu lượt khách, nhưng vì sao Hạ Long vắng hoe?

Theo phản ánh của nhiều cơ sở dịch vụ, nhà hàng, khách sạn tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) nhiều tháng nay dù thời tiết đẹp nhưng lượng khách du lịch không đông khiến tình hình kinh doanh ảm đạm, khó khăn.



Bãi biển Bãi Cháy thường xuyên thưa vắng người LÃ NGHĨA HIẾU

Ghi nhận của Thanh Niên tại khu du lịch Bãi Cháy cho thấy, thời tiết mùa thu rất đẹp, biển xanh nắng vàng nhưng trên các tuyến đường trục chính lại thưa thớt người và xe cộ qua lại dù là ngày cuối tuần.

Không những vậy, tại các bãi biển cũng không có ai đi dạo, các dịch vụ đóng cửa im lìm. Thậm chí nhiều cửa hàng ngừng kinh doanh.

Tại khu vui chơi giải trí Sunworld Halong Complex từ tháng 9 - 10 lượng khách đã giảm 50%. Cụ thể, tháng 8 có hơn 150.000 lượt khách, tháng 9 chỉ còn trên 76.000 lượt, tới tháng 10 là hơn 61.000 lượt.

Trong khi đó, các điểm tham quan trên vịnh Hạ Long cũng rơi vào tình cảnh tương tự, sáng 4.11, quan sát của PV tại động Thiên Cung thi thoảng cũng có tàu du lịch đưa khách đến nhưng không quá đông đúc.

Nhiều cửa hàng dịch vụ tại Bãi Cháy không mấy khi có khách ghé đến LÃ NGHĨA HIẾU

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Ban quản lý vịnh Hạ Long thông tin, tính đến tháng 10 năm nay lượng khách không tăng hơn so với cùng kỳ 2022. Cụ thể, 10 tháng qua di sản thiên nhiên thế giới này đón hơn 2,2 triệu lượt khách bằng 19,2% so với cùng kỳ 2022.

Qua đánh giá của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch tại TP.Hạ Long nhìn chung lượng khách so với các năm trước không tăng nhiều. Một phần vì dịch vụ không có nhiều sự đổi mới, thêm nữa do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế khó khăn nên người đi tham quan, du lịch cũng ít hơn hẳn.

Theo tiến sĩ Trần Nhuận Vinh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cafe Nam Phong - người làm kinh doanh dịch vụ lâu năm tại Quảng Ninh, khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 là vào thời kỳ cao trào khách nội địa đến Quảng Ninh. Thế nhưng, từ tháng 9 trở lại đây thì lượng khách sụt giảm thê thảm.

Trung tâm khu du lịch Bãi Cháy vào những ngày cuối tuần LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng theo tiến sĩ Trần Nhuận Vinh thông thường vào mùa kinh doanh thấp điểm tại Quảng Ninh (từ tháng 9 tới tháng 1 năm sau) địa phương này đón rất đông khách Trung Quốc. Tuy nhiên sau dịch dòng khách nước ngoài truyền thống này đã chưa quay trở lại. Thêm nữa, cảng tàu khách du lịch quốc tế cũng lác đác đón vài chuyến là tạm nghỉ.

Ngoài ra, các tuyến bay nội địa Vân Đồn - Cần Thơ đến các thị trường tiềm năng, rộng lớn là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã "chết yểu". Đường bay Vân Đồn - TP.HCM cũng giảm, còn 1 tuần 1 chuyến khứ hồi.

"Con số 14 triệu lượt khách được thống kê là chưa đáng tin cậy. Nếu tính theo cách này mỗi tháng bình quân Quảng Ninh đón 1,4 triệu lượt khách. Như vậy, thì toàn bộ hệ thống nhà hàng, khách sạn đều phải phục vụ hết công suất", tiến sĩ Trần Nhuận Vinh nói.

Cũng theo tiến sĩ Trần Nhuận Vinh, không phải tỉnh thành nào cũng tính lượt khách để làm hào nhoáng con số thống kê trong khi thực tế lại trái ngược. Có nhiều tỉnh thành không cần đến số liệu phi thực tế này vì rất khó để có thể tính được chính xác. Nhất là lâu nay nhiều nơi vẫn áp dụng cách thống kê kiểu 1 khách đến nhưng đi qua 4 huyện thị khi cộng lại thành 4 lượt người.

Như Thanh Niên đã có bài phản ánh, trái ngược với những hình ảnh đường cao tốc vắng xe, sân bay không có khách; tàu du lịch quốc tế lác đác du thuyền ghé thăm thì ngành du lịch Quảng Ninh tung ra số liệu thống kê khiến các doanh nghiệp "choáng váng".



Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, 10 tháng năm 2023, các điểm đến trên địa bàn tỉnh này đón gần 14 triệu lượt du khách, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 29.100 tỉ đồng, tăng trên 60% so với cùng kỳ năm 2022.

Lác đác khách du lịch vãn cảnh Hạ Long dịp này LÃ NGHĨA HIẾU

Đường phố Hạ Long không một bóng người LÃ NGHĨA HIẾU

Khu vui chơi giải trí Sunworld Halong Comlex 2 tháng nay lượng khách đã sụt giảm đáng kể LÃ NGHĨA HIẾU

Nhiều cửa hàng tạm đóng cửa vì vắng khách LÃ NGHĨA HIẾU

Vào giờ cao điểm nhưng nhiều nhà hàng không có khách LÃ NGHĨA HIẾU