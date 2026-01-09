Quảng Ninh đón dự án FDI đầu tiên năm 2026

Vừa qua, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất vật tư y tế Winner Medical Việt Nam tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà. Đây là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tiên được cấp phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong năm 2026.

Tập thể lãnh đạo Ban chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện chủ đầu tư hạ tầng KCN Texhong Hải Hà và Nhà đầu tư - Công ty TNHH Nature Health Development International tại buổi lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án do Công ty TNHH Nature Health Development International - doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Winner Medical làm chủ đầu tư. Nhà máy được triển khai trên diện tích 9,2 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 60,5 triệu USD (tương đương khoảng 1.583 tỉ đồng). Mục tiêu dự án là sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu, cùng các loại thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. Dự án có thời hạn hoạt động 38 năm, dự kiến hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành từ tháng 12.2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, đánh giá cao việc nhà đầu tư lựa chọn Quảng Ninh làm điểm đến sản xuất, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật của doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, dây chuyền hiện đại gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Việc trao giấy chứng nhận cho dự án FDI đầu tiên năm 2026 không chỉ tạo dấu mốc khởi đầu thuận lợi cho năm mới, mà còn khẳng định sức hút của Quảng Ninh đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mở ra kỳ vọng về một năm tăng tốc thu hút vốn FDI, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.