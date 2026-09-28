Quảng Ninh: Dừng khoản thu 2 triệu đồng tại Trường Marie Curie

UBND phường Móng Cái 2 (Quảng Ninh) cho biết, phường đã thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xác minh khoản thu 2 triệu đồng/học sinh/năm, tại Trường tiểu học, THCS và THPT Marie Curie.

Một hoạt động ngoại khóa của Trường tiểu học, THCS và THPT Marie Curie

ẢNH: M.C

Trước đó, theo phản ánh của dư luận địa phương về việc giáo viên chủ nhiệm của trường thu 2 triệu đồng/học sinh/năm, để mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học mới, gây nhiều ý kiến trong phụ huynh.

Đảng ủy, UBND phường Móng Cái 2 chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp Công an phường và các đơn vị liên quan làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh ban.

Tổ công tác sẽ tập trung xác minh khoản thu 2 triệu đồng, quy trình thu, chi kinh phí cũng như việc vận động xã hội hóa tại nhà trường.

UBND phường Móng Cái 2 đồng thời yêu cầu Trường tiểu học, THCS và THPT Marie Curie dừng thu các khoản không đúng quy định, hoàn trả tiền cho phụ huynh và báo cáo giải trình cụ thể.

Phòng Văn hóa - Xã hội và Công an phường Móng Cái 2 tiếp tục rà soát toàn bộ việc thu, chi, vận động xã hội hóa tại trường để xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo chính quyền địa phương, trường hợp xác định nếu có lạm thu, vi phạm quy định tài chính hoặc lợi dụng danh nghĩa phụ huynh để thu tiền sai quy định, các tập thể, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý theo quy định.