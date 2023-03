Quảng Ninh: Khai trừ Đảng chủ tịch phường ở Cẩm Phả do bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 22.3, thông tin từ Thành ủy Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thọ, Phó bí thư Đảng ủy P.Cẩm Trung khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND P.Cẩm Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nguyên đảng viên Chi bộ Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường, nguyên Đội trưởng Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP.Cẩm Phả (từ tháng 4.2020 đến tháng 6.2022) bằng hình thức khai trừ.

Ông Nguyễn Công Thọ, Chủ tịch UBND P.Cẩm Trung, đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ NK

Theo Thành ủy Cẩm Phả, ông Nguyễn Công Thọ bị khai trừ Đảng vì bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (ngày 16.3 vừa qua), về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354, bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Công Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án "bảo kê" nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả đã khởi tối từ cuối tháng 9.2022 và đã bắt 7 đối tượng đều thuộc Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP.Cẩm Phả.

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ tháng 8.2022, lực lượng chức năng của TP.Cẩm Phả tổ chức ra quân xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Đến nay, đã thực hiện tháo dỡ, di dời 56/77 hộ; trong đó di dời 100% là 22 hộ; di dời một phần là 34 hộ.

Đáng chú ý trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng của TP.Cẩm Phả phát hiện nhiều cán bộ của địa phương này tiếp tay cho các vi phạm trên nên đã chuyển cho cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo TP.Cẩm Phả cho biết, địa phương này sẽ hoàn thành dứt điểm việc tháo dỡ, di dời các bè mảng, dây hàu nuôi trồng trái phép trên biển, hoàn thành trước ngày 31.3