Thời sự Pháp luật

Quảng Ninh: Khởi tố chủ quán bar Bistro Fou Beach

Lã Nghĩa Hiếu
05/09/2025 12:58 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ quán bar Bistro Fou Beach (P.Bãi Cháy, Quảng Ninh) sau vụ điện giật nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong, 3 người bị thương.

Ngày 5.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ 2 học sinh bị điện giật tử vong tại quán bar Bistro Fou Beach, P.Bãi Cháy.

Quảng Ninh: Khởi tố chủ quán bar Bistro Fou Beach- Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn Đạt tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh

ẢNH: N.H

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 0 giờ ngày 25.6, tại quán bar nói trên nhóm nhân viên di chuyển, nâng chiếc cầu khỏi vị trí đặt trên bể nước trước sân khấu biểu diễn bất ngờ xảy ra giật điện. Vụ việc khiến 5 nhân viên bất ngờ bị ngã xuống bể, trong đó 2 người tử vong là Tạ Quang T. và Tạ Đức H; 3 người khác là anh N.T.Đ, N.C.N và Đ.K.C bị thương.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt, nguyên chủ cơ sở kinh doanh Bistro Fou, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" theo khoản 2, điều 295 bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Tuấn Đạt có nhiều vi phạm trong quá trình lắp đặt, sử dụng hệ thống điện tại cơ sở; đồng thời thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí và sử dụng lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Việc khởi tố thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động.

Theo chính quyền địa phương, quán bar Bistro Fou Beach từng nhiều lần bị xử phạt trong quá trình hoạt động. Tháng 5.2024, lực lượng công an phát hiện cơ sở này kinh doanh bóng cười. Một tháng sau, quán tiếp tục bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng vì để xảy ra hoạt động biểu diễn khiêu dâm.

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định có 2 học sinh tử vong và 3 người bị thương trong vụ điện giật tại quán bar biển Bistro Fou Beach, TP.Hạ Long.

