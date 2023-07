Quảng Ninh không để xảy ra thiệt hại về người do bão số 1

Không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể

Chiều 18.7, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua kiểm tra của các địa phương trên địa bàn tỉnh sau khi bão số 1 (bão Talim) đổ bộ vào đất liền, địa phương này không để xảy ra thiệt hại về người. Chỉ một vài cây xanh bị gãy đổ, gây thiệt hại không đáng kể.



Một cây xanh trên tuyến đường trung tâm của TP.Móng Cái bị gãy đỏ T.H.

Tại TP.Móng Cái (Quảng Ninh), nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất của bão số 1, cũng không có thiệt hại đáng kể về tài sản.

Đến chiều tối 18.7, trên địa bàn TP.Móng Cái có mưa rào, gió cấp 3 - 4. Các cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo; các công trình hồ thủy lợi, đê biển, đê sông, cống dưới đê ổn định.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ninh N.H.

Toàn TP.Móng Cái có 21 công trình hồ đập (6 công trình do Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Miền Đông quản lý; 15 công trình do địa phương quản lý) hiện được đảm bảo an toàn trong công tác vận hành, tích trữ nước và thoát nước khu vực hạ du.

Lưu ý mưa lớn do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 1

Trước đó, sáng 18.7, Đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ninh.

Kiểm tra một số hồ đập, dự án đang thi công, hoạt động đảm bảo an toàn phương tiện tàu, thuyền, hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và Móng Cái, thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Quảng Ninh trong phòng, chống bão số 1.

Tuy nhiên, Đoàn công tác cũng lưu ý tỉnh Quảng Ninh lưu ý sau bão sẽ là ảnh hưởng từ hoàn lưu bão, gây mưa lớn. Khu vực Quảng Ninh dự báo lượng mưa đạt 300 - 400 mm, do vậy phải chủ động mọi phương án ứng phó.

Hơn 6.000 tàu thuyền của tỉnh Quảng Ninh đều an toàn trước bão số 1 N.H.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở; thực hiện giám sát các tàu, thuyền đã về nơi tránh trú an toàn, không để ra khơi trong điều kiện thời tiết chưa đảm bảo; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các hồ, đập trên địa bàn...

Hàng trăm chuyến bay bị hủy/trễ do bão số 1, có chuyến lùi 10 tiếng

Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh cần quan tâm, có phương án đảm bảo an toàn cho du khách, người dân các khu vực du lịch, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; quan tâm đến đời sống ngư dân...

Đối với các mỏ khai thác trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh cần có phương án cụ thể để phòng, chống mưa bão, ngập lụt, sạt lở hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho người dân.