Quảng Ninh lên phương án 'giải cứu' hơn 1.500 container bị mắc kẹt ở Móng Cái

Ngày 24.12, thông tin từ UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, từ ngày 25.11 đến nay, lượng hàng nông sản làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng đột biến, do phía Trung Quốc điều tiết giảm dần lượng hàng xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn Lào Cai và Lạng Sơn.

Tuy nhiên, ngày 21.12 vừa qua, phía TP.Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) đã tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa với Cửa khẩu Móng Cái và lối mở Km3+4 để giải quyết công tác phòng, chống dịch bên phía bạn. Vì vậy, số lượng xe chở hàng đang bị ùn ứ lại tại đây.

Trên địa bàn toàn TP.Móng Cái có 1.565 xe container hàng hóa đang chờ thông quan; trong đó có trên 900 xe hàng thủy sản đông lạnh, gần 500 xe hoa quả các loại.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, TP.Móng Cái đã vận động doanh nghiệp kinh doanh kho lạnh hạ giá bảo quản đối với hàng cấp đông và có cơ chế để tạo điều kiện cho hàng thủy sản cấp đông đưa vào kho hải quan, giải phóng phương tiện và giảm áp lực công tác phòng chống dịch; vận động doanh nghiệp giảm chi phí lưu bãi với mức giá 100.000 đồng/ngày đêm (trước đó là 200.000 đồng/ngày đêm); quản lý giá dịch vụ thiết yếu (dịch vụ ăn uống), không để lây lan mầm bệnh ra cộng đồng; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện theo sự điều hành, sắp xếp của thành phố.

Ông Dương Văn Thành, Giám đốc Công ty cổ phần Thành Đạt, chia sẻ: "Trước khó khăn của doanh nghiệp trong việc chậm thông quan, công ty đã miễn phí ngày đầu tiên lưu kho bãi và giảm giá 1/2 những ngày tiếp theo. Hiện đơn vị cũng đã huy động thêm 50 công nhân để tổ chức vệ sinh kho bãi, phun khử khuẩn doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Bên cạnh đó, công ty cũng đang mở rộng thêm một điểm tập kết hàng hóa với sức chứa 3.000 xe, nâng công suất kho bãi lên tới 5.000 xe".





Ngày hôm qua 23.12, ông Bùi Văn Khắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã kiểm tra tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và yêu cầu TP.Móng Cái, cùng các cơ quan chức năng như Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phải có sự phối hợp tích cực, ăn khớp hơn nữa, nhất là trong việc nắm bắt, trao đổi thông tin về diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, trong thời gian chưa thông quan trở lại, hàng hóa phải lưu trữ tại cửa khẩu, do đó, các ngành, lực lượng phải có giải pháp bảo quản hàng hóa an toàn, tránh mất mát, mất an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

Ông Khắng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục qua đường dây nóng, gửi thư trao đổi thường xuyên với chính quyền TP.Đông Hưng, nhằm giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp gắn với công tác phòng, chống dịch. Bởi đây là điều kiện quan trọng nhất hiện nay nhằm sớm thông quan hàng hóa trở lại.

Ngoài ra, khi thông quan trở lại, UBND TP.Móng Cái, cùng các lực lượng hải quan, biên phòng cần tổ chức phân luồng hàng hóa nào đi trước, hàng hóa nào đi sau để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.