Ngày 28.11, tại P.Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Thường vụ Thành đoàn Quảng Ninh và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên giai đoạn 2026 - 2028.



Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thanh niên ẢNH: MAI LINH

Theo đó, các doanh nghiệp do thanh niên làm chủ sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, tiếp cận mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, kết nối nguồn lực phục vụ phát triển dự án.

Thông qua chương trình hợp tác, Thành đoàn Quảng Ninh hướng tới việc đồng hành cùng thanh niên từ giai đoạn hình thành ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm đến tiếp cận thị trường, từng bước xây dựng doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh.

Cũng tại sự kiện, Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức tọa đàm "Cùng thanh niên giải bài toán Quảng Ninh", với sự tham gia của đại diện Sở KH-CN, Trường ĐH Hạ Long, các chuyên gia và doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Thành đoàn Quảng Ninh và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên giai đoạn 2026 - 2028 ẢNH: MAI LINH

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Cùng đó, những khó khăn về chuyên môn, công nghệ, vốn và đầu ra sản phẩm cũng được đặt ra, nhất là với các dự án mới hình thành, chưa có nhiều điều kiện tiếp cận thị trường.

Việc tăng cường kết nối giữa các đơn vị hỗ trợ, chuyên gia và doanh nghiệp được xác định là một trong những hướng cần thiết để giúp thanh niên rút ngắn quá trình đưa ý tưởng vào thực tiễn.

Dịp này, Thành đoàn Quảng Ninh tuyên dương 12 gương thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp tiêu biểu, trong đó có nhiều mô hình kinh doanh phát huy lợi thế của địa phương.