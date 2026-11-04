Thanh niên Quảng Ninh học cách nhận diện tin giả trong thời đại AI

Ngày 4.11, Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng nhận diện tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đoàn.



Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn kỹ năng nhận diện tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng ẢNH: TÙNG LÂM

Chương trình kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn, với sự tham gia của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và sinh viên tại các xã, phường TP.Quảng Ninh.

Điểm nhấn của chương trình là các chuyên gia đã trang bị cho thanh niên kỹ năng phân biệt thông tin thật, giả trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng rộng rãi để tạo ra hình ảnh, video và nội dung số.

Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn quy trình kiểm chứng nguồn tin, nhận diện thông tin sai lệch, tin xấu độc; đồng thời trao đổi phương pháp xử lý, biên tập nội dung và định hướng thông tin tích cực trên không gian mạng.

Bên cạnh kỹ năng nhận diện tin giả, chương trình còn dành thời lượng hướng dẫn cán bộ Đoàn ứng dụng AI vào công việc.

Các giảng viên Trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội giới thiệu những công cụ hỗ trợ thiết kế ấn phẩm truyền thông, biên tập nội dung số, xây dựng văn bản, kế hoạch và quản lý hoạt động Đoàn.

Thông qua thực hành, học viên được tiếp cận các phương pháp sử dụng AI nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tổ chức phong trào thanh thiếu niên.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đình Đàn, Phó bí thư Thành đoàn Quảng Ninh, cho rằng sự phát triển của AI và mạng xã hội đang đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ Đoàn.

Theo anh Đàn, cán bộ Đoàn cần chủ động làm chủ công nghệ, đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành và bản lĩnh chính trị trước những thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Thông qua chương trình, Thành đoàn Quảng Ninh hướng tới nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ Đoàn, giúp đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi tiếp nhận và chia sẻ.