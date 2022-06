Quảng Ninh: Ngang nhiên xây dựng, trú trái phép trong hang động vịnh Hạ Long

Công an TP.HCM làm lễ xuất quân tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ được đào tạo đại học công an chính quy về công an xã tại các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ.