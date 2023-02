Quảng Ninh: Nữ công chứng viên bị người đàn ông nhổ nước bọt, đá sưng mặt

Trung úy Cảnh sát khu vực Nguyễn Văn Bắc (Công an phường Trung Liệt, Công an quận Đống Đa, Công an thành phố Hà Nội), người bị tố nhổ nước bọt vào mặt người dân, đã có lời xin lỗi công dân.