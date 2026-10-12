Quảng Ninh phát động mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Sáng 10.10, tại Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh (P.Tuần Châu), UBND TP.Quảng Ninh tổ chức lễ phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" năm 2026.

Quang cảnh lễ phát động

Chương trình có sự tham dự của bà Vũ Thị Mai Anh, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân ngành than, nhân viên y tế, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên và các vận động viên thể thao quần chúng.

Lễ phát động tại Quảng Ninh được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), nơi diễn ra chương trình phát động toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ phát động, với sự tham gia của 33 tỉnh, thành phố.

Với thông điệp "Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao", chương trình khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với độ tuổi, thể trạng, điều kiện sinh hoạt và công việc để duy trì tập luyện thường xuyên.

Phong trào hướng tới việc đưa hoạt động thể dục, thể thao trở thành thói quen hằng ngày, thay vì chỉ tập trung vào những dịp phát động hoặc các giải thi đấu. Người dân có thể lựa chọn các hình thức vận động phù hợp như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, cầu lông, bóng chuyền hoặc các môn thể thao khác tùy theo sở thích và điều kiện sức khỏe.

Người dân TP.Quảng Ninh hân hoan trong lễ phát động tham gia rèn luyện thể thao

Tại Quảng Ninh, phong trào tập luyện thể dục, thể thao được triển khai với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, câu lạc bộ và các tổ chức đoàn thể. Việc vận động mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao được xác định là hướng đi nhằm duy trì hoạt động rèn luyện thân thể thường xuyên trong cộng đồng.

Đáng chú ý, phong trào không giới hạn ở một nhóm tuổi hay đối tượng cụ thể mà hướng đến mọi tầng lớp nhân dân, từ học sinh, thanh niên, công nhân, người lao động đến người cao tuổi. Mỗi người có thể chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện của bản thân, qua đó nâng cao thể lực, phòng ngừa bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Thông qua lễ phát động, TP.Quảng Ninh tiếp tục vận động các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao.

Cùng với hoạt động phát động trực tiếp, thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số và mạng xã hội để người dân hiểu rõ lợi ích của việc vận động thường xuyên.

Việc hưởng ứng phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao cũng gắn với mục tiêu phát triển thể thao quần chúng tại cơ sở, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể phù hợp.

Từ lễ phát động ngày 10.10, Quảng Ninh hướng tới đưa việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng lối sống lành mạnh.