Quảng Ninh phát động thi đua hướng tới 70 năm Hội LHTN Việt Nam

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động

Ngày 19.6, Hội nghị đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho gần 120.000 hội viên và hơn 220.000 thanh niên toàn tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có anh Nguyễn Duy Hưng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chánh văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh công tác Hội và phong trào thanh niên Quảng Ninh ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Giai đoạn 2024 - 2026, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai sâu rộng với hơn 1.025 công trình, phần việc thanh niên, tổng giá trị trên 10 tỉ đồng.

Quang cảnh đại hội

Đáng chú ý, thanh niên Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số khi hỗ trợ hơn 158.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; tổ chức 820 lớp phổ cập kỹ năng số cho trên 120.000 lượt người dân. Nhiều sản phẩm truyền thông ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tiêu biểu là trào lưu "Quảng Ninh trong tôi là…" thu hút hơn 3,4 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số.

Công tác đồng hành cùng thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 20.000 lượt thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm; các hoạt động tình nguyện huy động nguồn lực trên 8 tỉ đồng; trao hơn 15.000 suất quà an sinh và tiếp nhận trên 8.630 đơn vị máu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Thành ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của tổ chức Hội các cấp, đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh đại hội

Tại hội nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã hiệp thương kiện toàn bổ sung 21 Ủy viên Ủy ban Hội khóa VII, 7 Ủy viên Ban Thư ký, 3 Phó chủ tịch Hội và 3 Ủy viên Ban Kiểm tra Hội.

Dịp này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao khen thưởng cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2024 - 2026.

Điểm nhấn của chương trình là lễ phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), tạo khí thế mới trong các tầng lớp thanh niên Quảng Ninh hướng tới những mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.