Quảng Ninh: Tắm biển ở xã đảo Quan Lạn 1 người bị đuối nước tử vong

Ngày 6.6, thông tin từ UBND H.Vân Đồn cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước ở xã đảo Quan Lạn, khiến 1 phụ nữ tử vong và 3 người khác bị thương.



Các bãi tắm tại xã đảo Quan Lạn thường có sóng to L.N.H

Chiều 5.6, một đoàn gồm 45 người ở P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đến tắm biển tại xã đảo Quan Lạn. Đến khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, 4 phụ nữ gồm: Nguyễn Thị Kim Sinh (61 tuổi), Vũ Thị Nga (61 tuổi), Trần Thị Hảo (66 tuổi) và Tống Thị Lĩnh (74 tuổi, đều ở tổ 16 P.Lĩnh Nam) đang tắm biển tại khu vực Đầu Núi, xã Quan Lạn thì xảy ra đuối nước.

Theo một số nhân chứng cho biết, do thời tiết biển động, có sóng to, du khách tuổi cao và một số người không biết bơi, khi tắm biển lại ra khu vực quá sâu bị sóng đẩy ra ngoài dẫn đến đuối nước.

Trông thấy sự việc, một số thanh niên đã lao ra biển ứng cứu và đưa các nạn nhân vào bờ, nhiên bà Vũ Thị Nga đã tử vong, Bà Nguyễn Thị Kim Sinh được đưa vào Trung tâm y tế huyện Vân Đồn và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Hai bà Trần Thị Hảo và Tống Thị Lĩnh đang được theo dõi tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quan Lạn, hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Quan Lạn đã phối hợp lực lượng Công an H.Vân Đồn bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về an táng theo phong tục địa phương.

UBND xã Quan Lạn cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng và 5 triệu hỗ trợ xuồng đưa nạn nhân vào huyện; thăm hỏi các nạn nhân cấp cứu 2 triệu đồng.

Theo UBND H.Vân Đồn, khu vực bãi tắm xã đảo Quan Lạn có nhiều chỗ sâu do và sóng lớn, địa phương đã có cảnh báo về mối nguy hiểm, các nhà hàng cũng đã ký cam kết nhắc nhở du khách không tắm biển khi không an toàn, song do 4 người đều là phụ nữ cao tuổi, lại bơi ra xa nên đã xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.