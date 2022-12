Quảng Ninh: Tạm đình chỉ nhiều cơ sở vi phạm an toàn phòng chống cháy nổ

Ngày 30.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong vòng 1 tháng qua (24.11 - 25.12), Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định tạm đình chỉ 16 cơ sở; đình chỉ 1 cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn, các cơ sở này bị đình chỉ, tạm đình chỉ vì đã vi phạm quy định về việc đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC; hoặc cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Các cơ sở bị tạm đình chỉ điển hình như: khách sạn Minh Tân (P.Hà Khánh, TP.Hạ Long); nhà kho số 6 của Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và thương mại Lê Chân; nhà xưởng số 1 thuộc Công ty TNHH bao bì Ánh Dương Việt Nam; xưởng sản xuất số 1 Công ty TNHH Inox Tâm Long (Khu công nghiệp Cái Lân, P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long); nhà xưởng số 3, 4, 5 Công ty TNHH y tế Bình An (P.Kim Sơn, TX.Đông Triều); gian bán cà phê tầng 1 và các tầng 6, 9, 10, 11, 13 của tòa nhà Viettel (P.Hồng Hải, TP.Hạ Long)...





Công ty TNHH sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam (Khu công nghiệp Cái Lân, TP.Hạ Long) bị đình chỉ hoạt động xưởng sau se sợi do đã cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, triển khai cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC - Cứu hộ cứu nạn, từ ngày 10.10 - 12.12, Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn đối với 394 cơ sở, xử phạt hành chính 58 cơ sở vi phạm, với số tiền trên 1,4 tỉ đồng.