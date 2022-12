Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự tài xế liên quan vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Yên

Ngày 24.12, thông tin từ Công an TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Huy (29 tuổi, trú tại khu Bùi Xá, P.Tân An, TX.Quảng Yên) để điều tra về hành vi gây tai nạn chết người kinh hoàng.

Trước đó, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 22.12, trên đường Lê Lợi (khu 9, P.Quảng Yên, TX.Quảng Yên), Nguyễn Hữu Huy điểu khiển xe ô tô BS 14A - 640.91 đã va chạm với nhiều phương tiện khác.

Cụ thể, vào thời điểm nói trên, xe 14A - 640.91 đã đâm trực diện vào các phương tiện: xe máy BS 14X1 - 290.xx, do chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi, trú tại khu 8, P.Phong Hải. TX.Quảng Yên) điều khiển; xe đạp điện do chị Bùi Thị Tố N. (31 tuổi, trú tại thôn Giếng Đá, xã Tiền An, TX.Quảng Yên) điều khiển; xe đạp điện do chị Trần Thị G. (59 tuổi, trú tại khu 6, P.Yên Giang, TX.Quảng Yên) điều khiển; xe đạp do chị Nguyễn Thị H. (60 tuổi, trú tại khu 10, P.Quảng Yên điều khiển).





Chiếc xe tiếp tục đâm vào người bán hàng trên vỉa hè là Nguyễn Thị Ngọc M. (22 tuổi, trú tại khu 8, P.Yên Hải, TX.Quảng Yên).

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại hiện trường; 1 người khác tử vong tại bệnh viện và 3 người còn lại bị thương. Chiếc “ô tô điên” bị hư hỏng nặng phần đầu xe.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, tài xế đã trình diện cơ quan công an và bị tạm giữ để điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TX.Quảng Yên cũng khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự làm rõ vụ việc.