Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 604-QĐ/TU ngày 15.11, phê duyệt đề án thí điểm mô hình "Bệnh viện xã hội chủ nghĩa" tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, giai đoạn 2026 - 2030.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được TP.Quảng Ninh lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình bệnh viện xã hội chủ nghĩa ẢNH: N.T

Một trong những điểm đáng chú ý của đề án là chương trình "Bữa sáng yêu thương", hướng tới phục vụ miễn phí 100% người bệnh ngoại trú đến Khoa Khám bệnh phải nhịn ăn để lấy máu xét nghiệm.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 1981, với sự giúp đỡ, viện trợ của nhân dân và chính phủ Thuỵ Điển ẢNH: N.T

Ngay sau khi lấy máu, người bệnh sẽ được cung cấp bữa sáng miễn phí. Bệnh viện cũng đặt mục tiêu miễn phí nước uống và chi phí gửi xe cho người bệnh, người nhà thuộc phạm vi áp dụng.

Đối với bệnh nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, gia đình chính sách và các nhóm thuộc diện hỗ trợ, bệnh viện hướng tới hỗ trợ dinh dưỡng trong thời gian điều trị nội trú, đồng thời hỗ trợ thuốc chữa bệnh thiết yếu.

Đặc biệt, đề án dành sự quan tâm đến những người nhà phải túc trực chăm sóc bệnh nhân nhiều ngày.

Theo đó, người nhà chăm sóc bệnh nhân từ 3 ngày trở lên, có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện thuê nhà nghỉ, khách sạn sẽ được bố trí chỗ nghỉ tại ký túc xá của bệnh viện, với mức thu chỉ đủ chi trả tiền điện, nước sinh hoạt.

Việc có chỗ nghỉ ngay trong bệnh viện sẽ giúp người nhà thuận tiện chăm sóc bệnh nhân, đồng thời giảm đáng kể chi phí sinh hoạt trong những đợt điều trị kéo dài.

Mỗi người bệnh một giường

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí được đánh giá có trình độ cao tại Quảng Ninh hiện nay ẢNH: N.T

Theo đề án, bệnh viện phấn đấu bảo đảm mỗi người bệnh một giường điều trị, trừ những tình huống đặc biệt như dịch bệnh, thiên tai hoặc cấp cứu hàng loạt.

Người bệnh nội trú được chăm sóc toàn diện, từ điều trị, điều dưỡng, dinh dưỡng đến phục hồi chức năng và hỗ trợ tâm lý phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Đáng chú ý, bệnh viện sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ và hạn chế việc người bệnh phải đi lại nhiều lần.

Đến năm 2030, bệnh viện đặt mục tiêu 95% người bệnh không phải cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống. Người cao tuổi, người khuyết tật và các trường hợp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế sẽ được hỗ trợ trực tiếp.

Cùng với đó, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí hướng tới quy mô 1.500 giường bệnh, hoàn thiện 10 trung tâm chuyên sâu, xây dựng khu vườn chữa lành và không gian nghỉ ngơi dành cho người nhà bệnh nhân.

Theo lộ trình, năm 2027 bệnh viện bắt đầu triển khai thí điểm, từng bước mở rộng và hoàn thiện đến năm 2030. Những chính sách đủ điều kiện sẽ được thực hiện ngay, các nội dung cần bổ sung nguồn lực được triển khai theo từng giai đoạn.

Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để Quảng Ninh xem xét nhân rộng mô hình bệnh viện xã hội chủ nghĩa, hướng tới việc người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và giảm bớt gánh nặng khi phải điều trị tại bệnh viện.