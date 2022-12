Quảng Ninh thi hành kỷ luật hơn 480 đảng viên trong năm 2022

Ngày 16.12, theo thông tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, năm 2022, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh năm 2022, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành 68 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra cấp tỉnh và 29 cuộc thanh tra chuyên ngành cấp sở. Đến nay hoàn thành 67 cuộc.

Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, đã phát hiện nhiều sai phạm và xử lý kỷ luật kịp thời. Trong đó có tổng số 23 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ tỉnh (bằng 85,2% so với năm 2021), với 12 trường hợp bị khiển trách, 11 trường hợp bị cảnh cáo; thi hành kỷ luật 482 đảng viên (bằng 60,5% so với năm 2021), trong đó có 129 cấp ủy viên (chiếm 26,7% tổng số đảng viên bị kỷ luật).

Toàn tỉnh cũng khởi tố mới 12 vụ/47 bị can đối với các tội phạm về tham nhũng, chức vụ, tăng 1 vụ/11 bị can so với năm 2021. Tổng số vụ án tham nhũng phải giải quyết là 19 vụ/63 bị can, trong đó, số vụ án tồn từ năm trước chuyển sang giải quyết là 7 vụ/16 bị can, số mới khởi tố năm 2022 là 12 vụ/47 bị can…

Đáng chú ý, trong năm 2022, thông qua phản ánh của người dân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên Đỗ Văn Quang, Đảng ủy viên xã Liên Vị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Liên Vị 1 (TX.Quảng Yên, Quảng Ninh).





Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh phát hiện ông Đỗ Văn Quang có vi phạm trong việc lập, chi trả tiền hỗ trợ từ ngân sách khi nhà nước thu hồi đất. Đơn vị này đã chuyển thông tin, kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Đỗ Văn Quang và các cá nhân khác để xử lý nghiêm minh, đúng quy định.

Đến cuối tháng 10 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TX.Quảng Yên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Văn Quang về tội “lạm quyền trong thi hành công vụ” quy định tại Điều 357, bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TX.Quảng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Văn Tạo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc HTX Liên Hòa 3 và Trần Thị Luyến, nguyên kế toán HTX Liên Hòa 3 (TX.Quảng Yên) về tội “tham ô tài sản” quy định tại Điều 353, bộ luật Hình sự.