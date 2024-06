Quảng Ninh thiệt hại 5 tỉ đồng do mưa lớn

Ngày 10.6, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 8 - 9.6 tại các địa phương của tỉnh này đã gây thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.



Nhiều khu dân cư tại TP.Uông Bí bị ngập sâu A.C

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua khu vực Bắc bộ kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 8 - 9.6, toàn tỉnh có mưa to đến rất to và giông. Đây là đợt mưa lớn diện rộng được đánh giá là lớn nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Mưa lớn tại TP.Hạ Long đã gây sạt lở 7 điểm trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên phường và khu dân cư; ngập lụt 11 điểm trên các tuyến đường; khoảng 24 ha lúa bị ngập, 17 ha dưa hấu bị đổ trên địa bàn xã Thống Nhất; tràn 5 ao cá tại xã Quảng La; đổ 1 cột điện dân sinh tại thôn Đồng Trà (xã Đồng Lâm) gây mất điện cục bộ.

Xem nhanh 12h ngày 10.6: Khắp nơi miền Bắc ngập nặng

Tại TP.Uông Bí, có 1.064 hộ dân và 32 ô tô bị ngập, sập đổ 135 m tường rào, ngập úng trên 58 ha hoa màu và 134 ha ao đầm thủy sản, cuốn trôi 500 con gia súc, gia cầm; sạt lở 7 tuyến tỉnh lộ, đường liên phường và khu dân cư.

Tại H.Ba Chẽ, đã di dời 1 hộ dân xã Nam Sơn và 55 hộ dân tại khu 4, khu 5 (TT.Ba Chẽ) bị ảnh hưởng sạt lở; ngập lụt 1 nhà dân khu vực cầu Bàng Quang mới và trôi 1 lán của đơn vị thi công công trình cầu Bàng Quang (xã Đồn Đạc); sạt lở ta luy dương 13 điểm trên các tuyến đường huyện, đường liên xã, thôn.

Lực lượng chức năng nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước A.C

Trên địa bàn H.Đầm Hà, 81 ha lúa (xã Tân Lập: 30 ha, Đại Bình: 36 ha, Đầm Hà: 15 ha) bị ngập.

Tại H.Tiên Yên, có khoảng 300 ha lúa và 1 ao nuôi ốc bị ngập lụt, 3 hộ dân bị sạt đất vào công trình phụ, 1 hộ dân bị đổ 15 m tường bao, 4 hộ dân ở khu phố Hòa Bình bị ngập từ 1 - 3 m.

Tại H.Bình Liêu, đã di chuyển 2 hộ dân bị sạt lở ở khu Bình Công II (TT.Bình Liêu) đến nơi an toàn, sạt lở 5 điểm trên các tuyến đường liên xã, liên thôn.

Trên địa bàn TP.Móng Cái bị sạt lở một số vị trí trên QL18C, sạt lở 30 m kênh, ngập úng cục bộ 12 điểm, 45 hộ dân, 3 ha hoa màu, 3 ô tô.

Tại H.Vân Đồn, đã di chuyển 2 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đất về nơi an toàn.

Các địa phương nói trên đều đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục ngay khi mưa ngớt.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát ngay các vị trí ngập lụt, đặc biệt là khu vực đô thị, tổ chức duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước; đặc biệt là bãi sông, chân mái dốc; rà soát lại các lán trại các công trình xây dựng trên địa bàn; đồng thời tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ của tình huống thiên tai mưa lớn để chủ động phòng tránh.