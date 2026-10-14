Quảng Ninh trao 733 huy chương tại Đại hội TDTT lần thứ X

Đại hội TDTT Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 khép lại sau các nội dung thi đấu, với sự tham gia của đông đảo vận động viên đến từ các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Điểm nổi bật của kỳ đại hội năm nay là quy mô tổ chức rộng khắp, thu hút hơn 90.000 lượt người tham gia các hoạt động thể dục thể thao từ cấp cơ sở. Đây cũng là một trong những hoạt động thể thao quần chúng có quy mô lớn của Quảng Ninh trong năm 2026.

Theo Ban tổ chức, 54/54 xã, phường, đặc khu và 5/5 khối sở, ngành, đoàn thể đã hoàn thành tổ chức đại hội, hội thao, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen, cúp cờ cho các đoàn đoạt giải

Từ các giải đấu ở cơ sở, nhiều vận động viên có thành tích nổi bật được lựa chọn tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT cấp thành phố.

Ở cấp thành phố, hơn 3.500 vận động viên thi đấu 18 môn thể thao. Các nội dung tranh tài diễn ra tại nhiều địa điểm, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của người dân.

Kết thúc đại hội, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 733 huy chương, gồm 218 huy chương vàng, 217 huy chương bạc và 298 huy chương đồng.

Phường Mạo Khê dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Một trong những điểm đáng chú ý tại Đại hội TDTT Quảng Ninh lần thứ X là kết quả xếp hạng toàn đoàn, với sự cạnh tranh giữa các địa phương có phong trào thể thao phát triển.

P.Mạo Khê giành vị trí nhất toàn đoàn với 56 huy chương, gồm 26 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

Xếp thứ nhì là xã Hoành Mô với 30 huy chương, trong đó có 16 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

P.Hồng Gai đứng thứ ba với 58 huy chương, gồm 15 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 20 huy chương đồng.

Đáng chú ý, dù tổng số huy chương ít hơn P.Hồng Gai, xã Hoành Mô vẫn xếp trên nhờ giành nhiều huy chương vàng hơn. Kết quả này cho thấy sự cạnh tranh về thành tích giữa các đoàn vận động viên tại đại hội.

Ở các vị trí tiếp theo, P.Hà Lầm và đặc khu Vân Đồn lần lượt xếp thứ tư và thứ năm toàn đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen, cúp cờ cho các đoàn đoạt giải

Ban tổ chức cũng ghi nhận thành tích của đặc khu Cô Tô ở khu vực biên giới, hải đảo; Ủy ban MTTQ thành phố ở khối cơ quan, ban, ngành và Công an thành phố ở khối lực lượng vũ trang.

Đại hội TDTT Quảng Ninh lần thứ X được tổ chức trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, khuyến khích người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên.

Việc tổ chức thi đấu từ cấp xã, phường, đặc khu đến cấp thành phố tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động thể thao, đồng thời giúp các đơn vị chuyên môn đánh giá chất lượng phong trào và phát hiện những vận động viên có năng khiếu.

Thông qua kết quả thi đấu, ngành thể thao Quảng Ninh có thêm cơ sở tuyển chọn, bồi dưỡng vận động viên triển vọng, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển tham gia những giải đấu cấp quốc gia.

Đây cũng là bước chuẩn bị về lực lượng của thể thao Quảng Ninh, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.