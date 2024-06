Quảng Ninh triệt phá nhiều kho 'bóng cười'

Ngày 11.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phá nhiều kho "bóng cười", thu giữ hàng trăm bình khí.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 6.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra kho tại tổ 1, khu 7, P.Hải Yên, TP.Móng Cái có biểu hiện bất thường.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 13 bình kim loại màu xanh loại 47 kg, bên trong có chứa 103,3 kg khí N20; 1 vỏ bình kim loại màu xanh loại 47 kg; 8 vỏ bình kim loại màu xanh loại 10 kg; 58 vỏ bình kim loại nhiều màu loại 3 kg và 1.250 quả bóng bay màu vàng bằng cao su chưa qua sử dụng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.Q.V (40 tuổi, trú tại khu 3, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là chủ kho nhưng không xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn chứng từ liên quan; đồng thời khai nhận toàn bộ những bình kim loại thu giữ ở trên là khí N2O ("bóng cười"). Ông N.Q.V cũng khai nhận mua về để bán cho khách kiếm lời.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 4 Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn trước đó, vào hồi 23 giờ ngày 2.6, tại khu vực sảnh khách sạn Hạ Long Central (P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long), tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ Công an TP.Hạ Long kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 30A - 741.69 do Nguyễn Diễm My (tạm trú tại nhà trọ thuộc tổ 72, khu 7, P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long) điều khiển.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng công an phát hiện 7 bình khí nén hình trụ tròn bằng kim loại (bên trong nghi có chứa khí N2O hay còn gọi là khí "cười"). Thời điểm kiểm tra, chị My không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan. Chị My khai nhận còn cất giấu nhiều bình khí "cười" tại nhà trọ và tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an.

Ngay trong đêm, tổ công tác đã kiểm tra nhà trọ của chị My và thu giữ 109 bình kim loại có chứa khí N2O.