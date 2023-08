Quảng Ninh: Triệu tập nhóm người chém gây thương tích một thanh niên

Ngày 5.8, thông tin từ Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa triệu tập nhóm người tham gia vụ đánh, chém một thanh niên xảy ra tại P.Hùng Thắng.



Thực hiện chỉ đạo của thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, về việc xác minh làm rõ nội dung clip nam thanh niên bị nhóm người dùng vỏ chai bia, dao nhọn đánh, chém, gây thương tích vào rạng sáng 1.8, Công an TP.Hạ Long đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh làm rõ.



Hai người trong nhóm chém một thanh niên ở TP.Hạ Long, khai báo tại cơ quan công an N.K

Theo đó, nhóm người này được xác định, gồm: Đ.M.D (16 tuổi, trú tại P.Đông Mai, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh); Bùi Quốc Anh (20 tuổi, trú tại xã Sông Khoai, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh); H.T.K (16 tuổi, trú tại P.Trưng Vương, TP.Uông Bí, Quảng Ninh); Nguyễn Quang Vinh (18 tuổi, trú tại P.Đông Mai, TX.Quảng Yên).

Làm việc với cơ quan công an, nhóm này thừa nhận đã dùng vỏ chai bia, dao mèo đuổi đánh, chém gây thương tích cho N.V.H (16 tuổi, trú tại tổ 10A, khu 4A, P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Sau khi thực hiện hành vi, Nguyễn Quang Vinh bỏ trốn khỏi địa bàn.

Qua điều tra ban đầu của Công an TP.Hạ Long, N.V.H khi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị nhóm người nói trên tấn công.

Công an TP.Hạ Long đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm người này theo đúng quy định pháp luật.