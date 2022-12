Quảng Ninh: Vận động người bị truy nã đặc biệt ra đầu thú sau 13 năm lẩn trốn

Ngày 12.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này vừa vận động Nguyễn Thị Ngọc Đan là đồng phạm liên quan đến đường dây vận chuyển heroin từ Ấn Độ, Campuchia về Việt Nam, ra đầu thú và dẫn giải an toàn về Quảng Ninh.

Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 18.4.2010, khi nhóm người vận chuyển khoảng 2,5 kg heroin qua khu vực đường mòn thuộc P.Ninh Dương, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, bị can làm rõ hành vi phạm tội và khởi tố bị can, bắt giam Huỳnh Ngọc Minh Xuân. Nghe Xuân bị bắt và biết mình bị Công an Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt nên Nguyễn Thị Ngọc Đan (40 tuổi, trú tại P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM) bỏ trốn sang nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan…





Gần 13 năm, Công an tỉnh Quảng Ninh đã cử các tổ công tác kiên trì trinh sát, điều tra, thuyết phục, vận động người thân trong gia đình và những người có uy tín đối với Đan vận động đối tượng ra đầu thú.

Mới đây, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Ngọc Đan ra đầu thú.

Lực lượng chức năng đã tổ chức dẫn giải an toàn Nguyễn Thị Ngọc Đan về Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ điều tra vụ án.