Quảng Ninh: Vụ cháy xưởng nhựa ở H.Hải Hà là do chập điện

Ngày 29.8, thông tin từ UBND H.Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại xưởng sản xuất nhựa của Công ty Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Vĩ Tuyến. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào khoảng 4 giờ sáng 29.8, ông Trần Văn Út, đại diện Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Vĩ Tuyến, phát hiện nhà xưởng bị chập điện liền đi ngắt cầu dao. Tuy nhiên lửa bén rất nhanh do trong nhà xưởng có nhiều đồ nhựa.

Ngay sau đó, ông Út đã gọi điện báo cáo sự việc tới chính quyền địa phương và Công an H.Hải Hà đề nghị hỗ trợ chữa cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND H.Hải Hà đã chỉ đạo các lực lượng gồm: công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện; Chính quyền xã Quảng Minh; Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Hải Hà phối hợp với Phòng PC07 (Công an tỉnh Quảng Ninh); Công an TP.Móng Cái, người dân đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy.





6 xe chữa cháy đã được huy động, cùng với gần 100 người đã nhanh chóng khống chế đám cháy không để lan rộng.

Diện tích nhà sản xuất bị cháy rộng 240 m2; kho 200 m2. Toàn bộ chất dễ cháy tại khu nhà ở, văn phòng, nhà ăn công nhân đã được di chuyển ra ngoài kịp thời. Hàng hóa của công ty bị cháy gồm: Hạt nhựa, phao nhựa, cuộn hàng nhựa…

Đến khoảng 9 giờ ngày 29.8, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phong toả hiện trường để kiểm kê thiệt hại. Vụ việc không gây thiệt hại về người.