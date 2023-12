Quảng Trị: Bắt nhóm nghi phạm nổ súng đòi nợ trên phố

Ngày 13.12, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đang tạm giữ hình sự các nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng đòi nợ trên phố để tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 10.12, Công an TP.Đông Hà nhận được tin báo về việc chị L.T.T.H (22 tuổi, quê Quảng Bình, đến tạm trú tại P.1) bị nhóm 7 nghi phạm (5 nam, 2 nữ) đi trên ô tô BS 75A-146.XX đe dọa, ép trả 10 triệu đồng. Lúc này, nhóm nghi phạm có sử dụng súng và bắn 1 phát đạn rồi lên xe rời đi. Sự việc diễn ra ở khu phố 4 (P.5, TP.Đông Hà).



Khẩu súng tang vật của vụ án THANH LỘC

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an TP.Đông Hà yêu cầu các đội nghiệp vụ phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh xác minh, truy xét. Sau những nỗ lực, đến 14 giờ ngày 10.12, lực lượng Công an TP.Đông Hà phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ nhóm 7 nghi phạm liên quan gồm: T.Q.T (26 tuổi), T.C.L (17 tuổi), N.T.Q.N (17 tuổi), Ν.Ν.Η (26 tuổi), N.T. T (27 tuổi, cùng trú tại Thừa Thiên-Huế); N.C.V (21 tuổi) N.C.T (26 tuổi, cùng trú tại Tân Long, H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn hiệu Zoraki M 906-T, 4 viên đạn đầu bọc kim loại, 1 gói bột màu trắng nghi ketamine, 2 nhị khúc, 2 ô tô BS 75A-246.XX và 75E-003.XX.