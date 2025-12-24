Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển gần 1 tấn rắn hổ mang từ Lào về Việt Nam

Bá Cường
24/12/2025 17:14 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ vụ việc vận chuyển 676 cá thể rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000 kg từ Lào về Việt Nam.

Ngày 24.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ vụ việc vận chuyển hàng trăm cá thể rắn hổ mang từ Lào về Việt Nam.

Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển gần 1 tấn rắn hổ mang từ Lào về Việt Nam- Ảnh 1.

Số hàng hóa đang được bốc xếp lên xe

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 18.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an xã Lao Bảo, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức tuần tra trên tuyến QL9 đoạn qua địa phận thôn Tây Chín (xã Lao Bảo, Quảng Trị), phát hiện xe ô tô khách BS 74F-00.126 đang dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, phát hiện ông M.V.B (41 tuổi, trú P.Nam Đông Hà, là tài xế của xe) và N.Đ.K (20 tuổi, trú tại TP.Huế, là phụ xe) đang bốc xếp 112 kiện hàng bên trong có tổng 676 cá thể rắn hổ mang với tổng trọng lượng 924,2 kg. Toàn bộ số hàng nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển gần 1 tấn rắn hổ mang từ Lào về Việt Nam- Ảnh 2.

676 cá thể rắn hổ mang được N. thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác minh được nguồn gốc số hàng nói trên là của H.T.N (34 tuổi, trú tại xã Lao Bảo) vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch; trong lúc thuê ông B. và K. bốc xếp vận chuyển thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ một xe tải chở gần 70.000 bao thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giá trị lô hàng ước tính gần 2 tỉ đồng. Một người đi cùng xe tải bỏ trốn, nay mới đầu thú.

