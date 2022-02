Quảng Trị: Bến xe, nhà ga thưa thớt người sau tết

Đang là những ngày cao điểm sau tết nhưng lượng khách tại các bến xe, nhà ga ở Quảng Trị lại thưa thớt hơn mọi năm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lượng người xuất hiện tại Bến xe Đông Hà khá vắng vẻ. Trên tuyến đường dọc quốc lộ 1, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người sử dụng xe máy hay ô tô cá nhân để di chuyển đi các tỉnh, thành khác.

Một tài xế chạy tuyến Quảng Trị - Huế tại Bến xe Đông Hà cho biết xe chạy chủ yếu là tuyến bắc - nam. "Còn tuyến đi Huế rất ế ẩm, hầu như là không có. Đa phần vì dịch nên mọi người còn lo ngại nên không chọn đi xe khách”, tài xế này nói thêm.

Cũng theo người tài xế trên, nhà xe của anh có hôm xuất phát vào miền Nam chỉ với 7 - 8 hành khách nhưng vẫn phải chạy, và chỉ biết hy vọng bắt thêm khách ở dọc đường.

Thống kê từ ngày 3 - 5.2, tại Bến xe khách Đông Hà có 34 chuyến xe xuất bến từ Đông Hà đi các tỉnh, thành phố như Đà Lạt, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Đà Nẵng, TP.HCM, Vũng Tàu, Phú Thọ. Lượng khách đi từ bến xe rất ít, phần lớn hành khách đặt vé trực tiếp với nhà xe và được đưa đón tận nhà.





Theo Trưởng bến xe Đông Hà Đoàn Xuân Tịnh, những năm trước đây khi chưa xuất hiện Covid-19, thời điểm sau tết hoạt động tại các bến xe rất nhộn nhịp, khá đông người dân lựa chọn phương tiện xe khách để trở lại các tỉnh, thành phố làm việc. Năm nay, lượng khách đi tại Bến xe Đông Hà giảm sút mạnh so với mọi năm.

Cũng không khá hơn so với bến xe, sáng mùng 7 tết, nhà ga Đông Hà chỉ lác đác vài người. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách tại nhà ga giảm mạnh. Đại diện ga Đông Hà cho biết, hôm mùng 6 tết lượng khách có phần đông hơn so với hôm nay. Lượng vé bán ra cho các ngày mùng 7, 8, 9 ít hơn so với mọi năm.

Một tiểu thương tại cổng nhà ga Đông Hà cho biết: “Hôm nay lượng khách khá ít so với hôm qua. So với những năm trước thì ít hơn rất nhiều, người đưa tiễn cũng ít”.

Mặc dù lượng khách ít hơn mọi năm nhưng nhà ga Đông Hà (Quảng Trị) vẫn đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Người dân sẽ phải khai báo y tế trước khi lên tàu và khi đến nơi, được yêu cầu đeo khẩu trang và khử khuẩn trước khi lên tàu.