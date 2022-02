Vật vã trở về TP.HCM sau tết

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngày 6.2, lượng người rời Nghệ An đi làm ăn sau tết không nhiều như các năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các tuyến xe đi các tỉnh phía bắc số lượng khách sau khi rời bến đạt 80 - 90% số ghế ngồi. Tuy nhiên, giá vé vẫn cao ngất ngưởng. Giá vé xe khách giường nằm từ TP.Vinh đi Hà Nội được bán tại bến xe với giá 250.000 - 300.000 đồng/vé (cao gấp 1,5 lần ngày thường). Giá vé xe khách giường nằm từ Nghệ An đi các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM từ 1,4 - 1,6 triệu đồng (cao gấp 2 lần ngày thường). Tại Hà Tĩnh, vé xe khách giường nằm tăng khoảng 15% so với ngày thường. Cụ thể: vé tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội dao động 300.000 - 400.000 đồng/vé, xe giường nằm chất lượng cao 450.000 đồng/vé giường đơn và 800.000 đồng/vé giường đôi; tuyến Hà Tĩnh - Huế, Đà Nẵng từ 250.000 - 350.000 đồng/vé; tuyến Hà Tĩnh - TP.HCM và các tỉnh phía nam từ 1 - 1,2 triệu đồng/vé.

Tại Thanh Hóa, các bến xe đều trong tình trạng vắng khách, thậm chí nhiều nhà xe có văn bản đề nghị dừng tuyến do không có khách đi lại.

Khánh Hoan - Minh Hải - Phạm Đức