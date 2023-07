Quảng Trị: Cháy cửa hàng cơ điện trong đêm, chủ nhà may mắn thoát nạn

Sáng 15.7, Phòng cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại cửa hàng sửa chữa cơ điện Hồng Linh (ở P.2, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 của cửa hàng sửa chữa cơ điện CÔNG AN QUẢNG TRỊ CUNG CẤP

Khoảng hơn 21 giờ ngày 14.7, người dân ở bên Quốc lộ 1, đoạn qua P.2, TP.Đông Hà, phát hiện có mùi khó chịu, kiểm tra thì phát hiện ở tầng 1 của ngôi nhà số 199 đường Lê Duẩn có ngọn lửa bùng lên.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường CÔNG AN QUẢNG TRỊ CUNG CẤP

Cửa của ngôi nhà khóa bên trong, ngay trước cửa có 1 ô tô nên người dân đã kịp đẩy xe ra xa ngôi nhà, phòng trường hợp bị cháy lan. Thời điểm ngọn lửa bùng lên dữ dội, người dân đã mang thang đến, hỗ trợ chủ nhà leo từ tầng 2 xuống đất.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia dập lửa CÔNG AN QUẢNG TRỊ CUNG CẤP

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia dập lửa CÔNG AN QUẢNG TRỊ CUNG CẤP

Nhận tin báo, xác định vụ cháy phức tạp, Phòng cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện. Có 9 xe chữa cháy, xe truyền tiếp nước, xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an TP.Đông Hà, Công an P.2 và nhiều lực lượng khác được huy động chữa cháy.

Bên trong cơ sở sau khi lửa được dập tắt CÔNG AN QUẢNG TRỊ CUNG CẤP

Sau khoảng 2 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy được khống chế, không cháy lan. Vụ cháy cửa hàng không có thiệt hại về người, hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân gây cháy.