Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Ngày 4.11, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 389 về việc bổ sung các cửa khẩu vào danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử với 41 cửa khẩu quốc tế gồm 4 cửa khẩu đường hàng không, 11 cửa khẩu biên giới đất liền và 26 cửa khẩu cảng.

Trong đó, Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng là cảng Gianh, cảng Hòn La và cảng Cửa Việt. Trước đó, theo Nghị quyết 127 ngày 14.8.2023 của Chính phủ, tỉnh Quảng Trị có 4 cửa khẩu được áp dụng e-visa là Cảng hàng không Đồng Hới, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Cửa khẩu quốc tế La Lay và Cửa khẩu quốc tế Cha Lo; nâng tổng số cửa khẩu được chấp thuận e-visa trên địa bàn tỉnh lên 7 cửa khẩu và đầy đủ cả đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Đoàn khách nước ngoài đến Quảng Trị tại Cửa Việt hồi năm 2017 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đây là điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong việc xúc tiến, mở rộng thị trường tăng trưởng khách quốc tế, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển du lịch đường biển hướng tới thị trường khách du lịch cao cấp, khả năng chi tiêu cao trong thời gian tới.

Với đường biển dài gần 200 km, sở hữu tài nguyên du lịch phong phú cùng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo cả về du lịch sinh thái, du lịch thiên nhiên, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch nông nghiệp, du lịch thể thao cao cấp, Quảng Trị là điểm đến phù hợp với khách du lịch tàu biển.

Với việc đầu tư, nâng cấp cảng Hòn La, cảng Cửa Việt cùng với việc được áp dụng e-visa, Quảng Trị hứa hẹn sẽ là điểm đến mới hấp dẫn cho khách du lịch quốc tế.

Theo thông tin của Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, 11 tháng năm 2025, số lượt khách du lịch dự ước đạt 9,1 triệu lượt khách, tăng hơn 17% so với cùng kỳ, trong đó, khách nội địa dự ước đạt 8,7 triệu lượt khách, tăng hơn 16% so với cùng kỳ, khách quốc tế dự ước đạt 426.500 lượt khách, tăng gần 43% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.569 tỉ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ.