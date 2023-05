Quảng Trị đề nghị sửa tên gọi di tích hệ thống giếng cổ Gio An

Ngày 11.5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã ký văn bản đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét, quyết định thay đổi tên gọi Di tích quốc gia “Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ)” ở xã Gio An, H.Gio Linh thành “Hệ thống dẫn thủy cổ Gio An”.

Giếng cổ Gio An NGUYỄN PHÚC

Theo đó, hệ thống các giếng cổ Gio An là những công trình dẫn thủy cổ, cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, từng giếng đơn lẻ đều có giá trị khảo cổ, văn hóa nghệ thuật độc đáo do người Chăm sáng tạo và được người Việt tiếp thu giữ gìn cho đến ngày nay. Với các giá trị về lịch sử - văn hóa đó, hệ thống giếng cổ ở xã Gio An được công nhận là Di tích quốc gia với tên gọi “Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ)" tại Quyết định số 08/2001/QĐ-VHTT ngày 13.3.2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL).

Ngày 23.9.2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 4344/TTr-UBND đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét cho phép lập hồ sơ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Hệ thống công trình khai thác nước cổ vùng Quảng Trị”. Ngày 17.7.2020, Bộ VH-TT-DL có Công văn số 2646/BVHTTDL-DSVH về việc chuẩn bị hồ sơ Di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Quảng Trị.

Hệ thống giếng cổ ở Gio An rất độc đáo THANH LỘC

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, trong quá trình nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch Di tích quốc gia "Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ)" ở Gio An và tiến tới xây dựng hồ sơ Di tích quốc gia đặc biệt trình Bộ VH-TT-DL trình Thủ tướng quyết định, thì nội hàm tên gọi “Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ)” chưa phản ánh một cách đầy đủ tính chất, quy mô, ý nghĩa giá trị của di tích trên cả 2 phương diện tính khoa học và thực tiễn. Vì thế tỉnh này đã có đề nghị chỉnh sửa tên gọi.