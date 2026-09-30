Quảng Trị điều động nhiều cán bộ về xã, đẩy nhanh dự án trọng điểm

Ngày 30.9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm tăng cường đến làm việc tại UBND xã Mỹ Thủy nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn.

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra, chỉ đạo tại Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy hôm 26.9 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo Công văn số 4742/UBND-NC ngày 29.9 của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Tài chính cử 1 người phụ trách các lĩnh vực kinh tế, kế hoạch, tài chính, kế toán, giá và quản lý tài sản công; Thanh tra tỉnh cử 1 người phụ trách giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cử 2 người phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và môi trường. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh cử 1 người phụ trách thẩm định các dự án, gồm báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự án, quy hoạch và kiến trúc.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hiện xã Mỹ Thủy đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm (Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn), kéo theo khối lượng công việc giải phóng mặt bằng lớn và liên quan đến nhiều nội dung phức tạp.

Trong khi đó, nguồn nhân lực của địa phương còn hạn chế, nhất là cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để xử lý các vấn đề phát sinh.

Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được triển khai ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Việc tăng cường cán bộ nhằm hỗ trợ UBND xã Mỹ Thủy tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất đai, tài chính, khiếu nại, tố cáo và thẩm định dự án. Đồng thời góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, đơn vị lựa chọn nhân sự có năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp và bảo đảm đúng quy định. Thời gian tăng cường bắt đầu từ ngày 1.10, kéo dài đến khi hoàn thành các dự án trên địa bàn xã Mỹ Thủy nhưng không quá 3 năm.