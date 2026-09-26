Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đặt tiến độ cho hàng loạt dự án trọng điểm

Ngày 26.9, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra, khảo sát thực địa tình hình triển khai các dự án trọng điểm tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (áo trắng) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (ngoài cùng bên trái) kiểm tra các dự án trọng điểm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đoàn đã kiểm tra các dự án: Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy); dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn; dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị; dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1; dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1; dự án đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng - Cửa Việt.

Sân bay Quảng Trị phải bảo đảm mục tiêu bay thử kỹ thuật ngày 15.10

Tại dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, ông Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai, bảo đảm mục tiêu bay thử kỹ thuật vào ngày 15.10 theo yêu cầu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ra tiến độ cho sân bay Quảng Trị bay thử kỹ thuật ngày 15.10 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có tổng mức đầu tư trên 6.000 tỉ đồng, trong đó vốn huy động từ nhà đầu tư khoảng 5.821 tỉ đồng, vốn nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khoảng 327 tỉ đồng.

Liên quan công tác bảo đảm giao thông phục vụ thi công, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giao chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng công an xã bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra hành vi cản trở quá trình thi công, vận chuyển vật liệu, máy móc phục vụ dự án. Trường hợp cần thiết, địa phương báo cáo Công an tỉnh để tăng cường lực lượng.

Đài kiểm soát không lưu tại sân bay Quảng Trị đang được thi công ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Vương Quốc Tuấn lưu ý, việc bảo đảm giao thông phục vụ thi công không liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị tham gia thi công phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, đồng thời thực hiện tưới nước, vệ sinh đường, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đối với việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của 2 trạm BTS (trạm thu phát sóng di động), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo hoàn tất các thủ tục liên quan, gồm đấu nối, cắt điện, nghiệm thu, bàn giao để đưa vào vận hành. Thời hạn hoàn thành chậm nhất đến ngày 3.10, không để chậm trễ.

Hai mốc để giải phóng mặt bằng ở cảng Mỹ Thủy

Dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 15.000 tỉ đồng, quy mô 685 ha với 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn.

Hai bến cảng số 1 và 2 đã được đưa vào hoạt động từ ngày 15.7.2026. Dự án hướng tới hoàn thành 4 bến trong năm 2027, tuy nhiên, khoảng 145 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, liên quan đến việc tái định cư hàng trăm hộ dân, di dời hạ tầng và lăng mộ.

Nhiều cột mốc được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đặt ra tại dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công. Chính quyền địa phương phải phối hợp với nhà đầu tư đối thoại, giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Nhà đầu tư phải bổ sung ngay hệ thống cấp nước ngọt, cung cấp nước uống và triển khai các giải pháp kỹ thuật hạn chế nguy cơ nhiễm mặn nguồn nước sinh hoạt gần bãi chứa cát nạo vét. Đặc biệt, phải đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư là nhiệm vụ mấu chốt, phải triển khai đồng bộ với giải phóng mặt bằng.

Đoàn công tác tặng quà các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại cảng Mỹ Thủy ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Vương Quốc Tuấn cũng yêu cầu bổ sung 5 cán bộ chuyên môn hỗ trợ xã Mỹ Thủy, tăng cường ít nhất 3 nhân sự cho mỗi đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng liên quan. Nhân sự bổ sung phải bắt đầu làm việc từ ngày 1.10.

Công tác giải phóng mặt bằng phải bám sát hai mốc ngày 30.10 và 31.12, ưu tiên khu vực thi công đê quai. UBND tỉnh phải kiểm tra tiến độ hằng tuần, trên cơ sở kiểm đếm công việc hằng ngày.

Quốc lộ 15D là dự án giao thông chiến lược

Cùng với việc kiểm tra Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, đoàn công tác kiểm tra dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủyđến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tuyến đường dài hơn 21 km, có tổng mức đầu tư 1.940 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã bàn giao 18,62 km mặt bằng, đạt khoảng 88%; giá trị xây lắp đạt 280 tỉ đồng, tương đương 24%. Dự án đang gặp khó khăn về mặt bằng, thời tiết mùa mưa và áp lực giải ngân vốn Trung ương trước ngày 31.12.2026.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh đây là công trình giao thông chiến lược, quyết định hiệu quả khai thác cảng Mỹ Thủy. Nếu cảng hoàn thành nhưng giao thông kết nối chậm tiến độ, hiệu quả đầu tư sẽ bị hạn chế.

Đồng thời, yêu cầu thực hiện nghiêm các mốc tiến độ như bàn giao mặt bằng đợt đầu ngày 10.10; hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột phát sóng, chậm nhất ngày 15.10; tập trung giải quyết mặt bằng còn lại liên quan đến các hộ dân chậm nhất là ngày 25.10.

Các địa phương được yêu cầu vận dụng tối đa chính sách hỗ trợ người dân trong khuôn khổ pháp luật. Nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình, tuyên truyền, vận động nhưng vẫn không thể bàn giao mặt bằng, phải có phương án bảo vệ thi công theo quy định.

Các địa phương được yêu cầu vận dụng tối đa chính sách hỗ trợ người dân trong khuôn khổ pháp luật ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các nhà thầu phải rà soát năng lực, bổ sung nhân lực, máy móc, trước ngày 11.10 báo cáo lại tiến độ, xây dựng phương án bù đắp khối lượng chậm trễ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu kiểm soát tiến độ hằng tuần, phấn đấu đến ngày 31.12.2026 giải ngân ít nhất 85% vốn dự án.

Theo quy hoạch, quốc lộ 15D dài khoảng 92 km, kết nối cảng Mỹ Thủy với cửa khẩu quốc tế La Lay. Khi hoàn thành, tuyến đường dự kiến rút ngắn khoảng 70 km vận chuyển hàng hóa so với quốc lộ 9, tạo động lực phát triển logistics, kết nối Quảng Trị với Lào và đông bắc Thái Lan.