Quảng Trị giải thể công an cấp huyện, công bố 130 quyết định về nhân sự

Ngày 28.2, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ.

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại hội nghị ẢNH: B.H

Tại hội nghị, đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, công bố quyết định giải thể công an cấp huyện. Đồng thời, công bố 58 quyết định về điều động cán bộ đến giữ các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng; 72 quyết định về việc điều động cán bộ đến giữ các chức vụ đội trưởng, phó đội trưởng, trưởng và phó trưởng công an cấp xã.

Đại tá Vũ Văn Đấu biểu dương, đánh giá cao thành tích và đóng góp to lớn của lực lượng công an cấp huyện trong hành trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị nói riêng và công an nhân dân nói chung.

Trao các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự mới sau khi Công an tỉnh Quảng Trị giải thể cấp huyện ẢNH: B.H

Đối với các cán bộ, chiến sĩ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm trong đợt này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhanh chóng ổn định tư tưởng, chủ động tiếp cận nắm bắt công việc, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương ở đơn vị mới.

Các phòng thuộc Công an tỉnh, công an cấp xã tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục yên tâm công tác; phát huy bản lĩnh, phẩm chất của người cán bộ công an.