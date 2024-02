Quảng Trị: Khởi tố 2 bị can lừa 'chạy án', chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Ngày 2.2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố bị can đối với 2 người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Huyền tại cơ quan điều tra THANH LỘC

Hai bị can bị khởi tố là Lê Thị Huyền (29 tuổi, trú TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) và Tô Văn Tuyên (30 tuổi, trú TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Theo kết quả điều tra, cả hai đã lợi dụng việc chị L.T.P.A (18 tuổi, trú xã Hướng Lộc, H.Hướng Hóa) bị khởi kiện về việc quan hệ tình dục với người chưa đủ 18 tuổi để tung thông tin với mẹ của A. rằng "nếu không chạy án sẽ thua kiện".

Tuyên cùng Huyền đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng THANH LỘC

Dù A. khẳng định không có chuyện quan hệ tình dục với người chưa đủ 18 tuổi, nhưng vì tâm lý lo sợ cùng nhận thức chưa đầy đủ, nên gia đình A. đã nhiều lần đưa tiền cho Huyền và Tuyên, tổng cộng hơn 800 triệu đồng.

Sau khi phát hiện bị lừa đảo, gia đình A. đã có đơn khởi kiện Huyền và Tuyên.

Ngày 23.1, Công an tỉnh Quảng Trị có quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ Lê Thị Huyền, Tô Văn Tuyên. Ngày 1.2, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can, tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.