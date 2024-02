5 cầu thủ bị khởi tố, CLB Bà Rịa-Vũng Tàu có bị VFF xử phạt?

Ngày 1.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 cầu thủ thuộc biên chế CLB Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc. Các cầu thủ trên bị khởi tố theo Điều 321 bộ luật Hình sự về tội đánh bạc. Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, 5 cầu thủ CLB Bà Rịa-Vũng Tàu gồm thủ môn N.S.H (30 tuổi, quê Đồng Tháp), tiền đạo P.V.P (20 tuổi, quê Hải Dương) và 3 tiền vệ gồm L.B.G.H (22 tuổi, quê Thanh Hóa), N.Q.H (20 tuổi, quê Đồng Nai), T.K.A (20 tuổi, quê Bến Tre) đã đặt cược trận đấu của đội nhà gặp CLB Đà Nẵng tại Cúp quốc gia 2023. Sau đó, nhóm cầu thủ này đá dưới sức, giúp CLB Đà Nẵng thắng chung cuộc 3-1.

Theo khoản 1 điều 53 Quy định về kỷ luật của VFF (sửa đổi, bổ sung năm 2023) nêu rõ: Cấm tham gia hoạt động bóng đá có thời hạn hoặc không có thời hạn đối với những người đang làm việc tại các tổ chức bóng đá, CLB, đội bóng; HLV, cầu thủ, giám sát, trọng tài có hành vi thông tin về cá độ, bán độ; lôi kéo người khác tham gia cá độ, bán độ bóng đá hoặc dàn xếp tỷ số.

Đồng thời, khoản 2 điều 53 của quy định cũng đề cập: Cấm tham gia hoạt động bóng đá có thời hạn hoặc không có thời hạn đối với những người đang làm việc tại các tổ chức bóng đá, CLB, đội bóng, HLV, cầu thủ, giám sát, trọng tài có hành vi tham gia cá độ, bán độ, môi giới cá độ, bán độ, lợi dụng vị trí công tác của mình tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp dàn xếp tỷ số, đánh bạc liên quan đến bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào.

VFF cũng quy định mức phạt tối thiểu 10 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, phạt tối thiểu 20 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 2.

Về việc CLB Bà Rịa-Vũng Tàu liệu có bị phạt, trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành nói: "Nếu vụ việc xảy ra xuất phát từ hành vi của cá nhân cầu thủ, VFF sẽ xử phạt cá nhân, có thể cấm thi đấu có thời hạn hoặc vĩnh viễn. Nếu vụ việc này liên quan, dính líu đến tập thể đội bóng, VFF sẽ xử phạt CLB, bên cạnh án phạt dành cho các cá nhân. Thời điểm này, Ban Kỷ luật VFF sẽ chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Khi nắm trong tay đầy đủ thông tin, VFF sẽ có án kỷ luật nghiêm minh, phù hợp với từng đối tượng".

Sau khi kết thúc trận đấu, ban huấn luyện CLB Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nhóm cầu thủ trên có biểu hiện nghi vấn cá cược nên đã báo cáo lãnh đạo CLB và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Liên quan đến vụ việc 5 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết, VFF đã chỉ đạo Công ty VPF và ban tổ chức giải trao đổi với lãnh đạo CLB Bà Rịa Vũng Tàu để chủ động xử lý, báo cáo chi tiết về sự việc. Những tài liệu liên quan sẽ được chuyển tới ban chức năng của VFF để xem xét và sớm thông báo quyết định xử lý.