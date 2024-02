VFF khẩn trương xử lý vụ 5 cầu thủ CLB Bà Rịa-Vũng Tàu, có thể treo giò vĩnh viễn

Ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF, Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết: Ngay từ thời điểm có thông tin về vụ việc, VFF đã chỉ đạo Công ty VPF và BTC giải trao đổi với lãnh đạo CLB Bà Rịa-Vũng Tàu để chủ động xử lý.

Ngày 1.2, khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với 5 cầu thủ thuộc biên chế đội bóng hạng nhất này về tội đánh bạc, VFF tiếp tục yêu cầu Công ty VPF và BTC giải trao đổi tiếp với lãnh đạo CLB cũng như yêu cầu CLB có báo cáo chi tiết về sự việc.

Những tài liệu liên quan sẽ được chuyển tới Ban chức năng của VFF để xem xét và sớm thông báo quyết định xử lý. VFF khẳng định kiên quyết loại trừ tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá Việt Nam. VFF luôn đặc biệt chú trọng xây dựng nền bóng đá phát triển bền vững và sạch, chính vì vậy trong nhiều năm qua, VFF và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức và điều hành, qua đó đã góp phần quan trọng trong nỗ lực xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững, tạo nên sân chơi lành mạnh, giàu tính cạnh tranh và cống hiến, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của khán giả trong và ngoài nước.

Mới đây nhất, ngày 14.6.2023, VFF và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong bóng đá giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự. Việc ký kết Quy chế phối hợp là cơ sở để tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công An và VFF với mục tiêu đẩy mạnh công tác giáo dục, đấu tranh tiến tới loại bỏ các hành vi có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, trước mỗi mùa giải, VPF và BTC giải đều yêu cầu các CLB và các thành viên tham gia giải ký cam kết phòng chống tiêu cực. Trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp được bổ sung sửa đổi hàng năm, Quy định Kỷ luật do VFF ban hành, cũng như điều lệ giải đều có quy định về phòng chống tiêu cực.



Không loại trừ khả năng, 5 cầu thủ CLB Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ bị treo giò vĩnh viễn. Hiện, họ được tại ngoại nhưng không được ra khỏi nơi cư trú. 5 cầu thủ này gồm thủ môn N.S.H (30 tuổi, quê Đồng Tháp), tiền đạo P.V.P (20 tuổi, quê Hải Dương) và 3 tiền vệ gồm L.B.G.H (22 tuổi, quê Thanh Hóa), N.Q.H (20 tuổi, quê Đồng Nai), T.K.A (20 tuổi, quê Bến Tre).