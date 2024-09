Quảng Trị: Khởi tố 7 thanh thiếu niên gây rối trật tự, đánh người đi đường

Ngày 20.9, Công an TX.Quảng Trị (Quảng Trị) cho biết sau thời gian triệu tập 14 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cố ý hủy hoại tài sản, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can.

Công an TX.Quảng Trị đọc quyết định khởi tố bị can gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và cố ý hủy hoại tài sản ẢNH: B.H

Trước đó, vào tối 3.7 đến rạng sáng 4.7, nhóm 14 thanh thiếu niên từ 15 - 18 tuổi điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí thô sơ (rựa, dao phóng lợn, mã tấu...) di chuyển trên các tuyến đường ở TX.Quảng Trị với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Nguy hiểm hơn, nhóm này cố ý gây thương tích với 5 người đi đường và phá hoại 2 xe mô tô.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an TX.Quảng Trị đã vào cuộc điều tra, triệu tập làm việc đối với 14 thanh thiếu niên. Ngày 19.9, sau quá trình điều tra, Công an TX.Quảng Trị quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 thanh thiếu niên trong nhóm; 7 người còn lại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đã được chuyển hồ sơ về nơi cư trú để áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương.

Trong 7 trường hợp bị khởi tố, có 4 thanh thiếu niên đã bị lực lượng chức năng tạm giam, 3 bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.