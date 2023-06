Quảng Trị: Kỷ luật nguyên Chủ tịch xã có nhiều vi phạm, xin nghỉ hưu 'non'

Ngày 23.6, ông Lê Thế Quảng, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng (Quảng Trị) xác nhận, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã quyết định kỷ luật khiển trách ông Trương Minh Tám, nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Khê (H.Hải Lăng).

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng xác định, quá trình công tác, ông Tám là đại diện chủ đầu tư xây dựng công trình san lấp mặt bằng khu chăn nuôi tập trung thôn Trung An (đoạn nối tiếp) và công trình điện thắp sáng đường kiểu mẫu xã và đường thôn, xã Hải Khê đã không chấp hành đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, ông Tám vi phạm điểm c, khoản 2, điều 40, quy định 69/QĐ-TW của Bộ Chính trị: “làm trái quy định trong thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu dự án; trong quản lý, cấp phát, thanh toán vốn; cho chủ trương, quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả”.

Sai phạm của ông Tám là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi ông Tám sinh hoạt, công tác. Đối chiếu các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm của ông Trương Minh Tám đến mức phải xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, ông Tám đã thành khẩn, tự giác nhận khuyết điểm, trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm. Ông Tám có nhân thân là con liệt sĩ, con Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng. Quá trình kiểm tra chưa phát hiện việc ông Tám thực hiện hành vi sai phạm để vụ lợi cá nhân, lạm dụng chức vụ để trục lợi cá nhân; hiện ông Tám thường xuyên đau ốm nằm viện dài ngày, mất sức lao động 76%. Xét các tình tiết giảm nhẹ này, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng quyết định kỷ luật khiển trách ông Tám.

Được biết, trước đó, khi vụ việc sai phạm bị dư luận phanh phui, khi 2 công trình gồm: san lấp mặt bằng khu chăn nuôi tập trung thôn Trung An có tổng mức đầu tư 1,77 tỉ đồng và Điện thắp sáng đường kiểu mẫu xã và đường thôn, xã Hải Khê có tổng mức đầu tư 1,43 tỉ đồng, do UBND xã Hải Khê làm chủ đầu tư, nhưng ông Tám vẫn cho chỉ định thầu mà không cho đấu thầu theo quy định. Ông Tám đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động và được chấp thuận.