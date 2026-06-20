Quảng Trị: Liên tục bắt hàng tấn đường nhập lậu, pháo nổ trong xe khách và taxi

Chiều 19.6, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa liên tiếp phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu được chở trên các xe khách.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện các xe chở đường trắng nhập lậu ẢNH: TRẠM CSGT ĐAKRÔNG

Cụ thể, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 19.6, trên tuyến quốc lộ 9 đoạn đi qua địa phận xã Cam Lộ, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đã dừng kiểm tra xe ô tô khách BS 74B-004.XX do N.V.C (ở xã Khe Sanh, Quảng Trị) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 50 bao đường trắng tổng trọng lượng 2,5 tấn không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 18.6, trên tuyến quốc lộ 9 đoạn đi qua xã Hướng Hiệp, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông dừng kiểm tra ô tô tải BS 75B-015.XX do ông N.T.L (56 tuổi, ở tại xã Lao Bảo) điều khiển, phát hiện 30 bao đường trắng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc (tổng trọng lượng 1,5 tấn).

Số đường nhập lậu được bàn giao lại cho các đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý ẢNH: TRẠM CSGT ĐAKRÔNG

Cùng ngày, vào lúc 15 giờ, trên tuyến quốc lộ 9 đoạn đường tránh Nam Đông Hà, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông dừng kiểm tra ô tô khách BS 74E-006.XX do ông N.V.T (56 tuổi, ở xã Lao Bảo) điều khiển, phát hiện trên xe có 40 bao đường trắng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc (tổng trọng lượng 2 tấn).

Toàn bộ số đường trắng nhập lậu này đã được Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông lập hồ sơ, bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 7 và số 8 tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, lúc 16 giờ 30 phút ngày 17.6, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông kiểm tra taxi BS 74H-026.33 do tài xế N.L.H.H (39 tuổi, ở tại xã Cam Lộ) điều khiển, trên xe chở theo bà Nguyễn Thị Nhung (50 tuổi, ở tại xã Cam Lộ).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng 84 hộp pháo hoa, trong đó có 74 hộp loại 49 ống, 10 hộp loại 36 ống.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Nguyễn Thị Nhung khai nhận số pháo nói trên được bà nhận vận chuyển thuê để lấy tiền công. Tài xế taxi N.L.H.H không biết số hàng hóa mình chở trên xe là pháo nổ.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Nhung để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.