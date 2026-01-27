Giấu 89 kg pháo nổ dưới quặng bô xít, tài xế bị bắt tại cửa khẩu

Ngày 27.1, đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá thành công vụ vận chuyển pháo nổ trái phép quy mô lớn qua biên giới.

Tài xế cùng tang vật là 89 kg pháo nổ ẢNH: HỒNG ANH

Trước đó, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 24.1, tại khu vực nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (đóng tại xã La Dêê, TP.Đà Nẵng), Phòng Nghiệp vụ Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Công an xã La Dêê tiến hành kiểm tra xe đầu kéo BS 43H - 163.04 kéo theo rơ moóc BS 43RM - 006.14, do tài xế Nguyễn Hoàn Thiện (39 tuổi, ở xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng) điều khiển, chở quặng bô xít quá cảnh từ Lào về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại góc phía sau bên phải thùng xe, dưới lớp quặng bô xít có 4 bao tải chứa 53 khối hình hộp chữ nhật nghi là pháo nổ (pháo hoa nổ) với tổng khối lượng khoảng 89 kg.

Tang vật 89 kg pháo nổ ẢNH: HỒNG ANH

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Hoàn Thiện khai nhận số pháo nổ trên được mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại Lào, vận chuyển về Việt Nam để sử dụng và cho, tặng.

Ngay sau đó, các lực lượng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao Nguyễn Hoàn Thiện cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.