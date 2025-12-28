Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt giữ 2 vụ mua bán pháo nổ trái phép tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
28/12/2025 10:10 GMT+7

Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM vừa phối hợp lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá 2 vụ mua bán pháo nổ trái phép, thu giữ nhiều hộp pháo dàn không rõ nguồn gốc.

Ngày 28.12, Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết vừa phối hợp với tổ công tác Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bắt giữ, xử lý 2 vụ mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 24.12, lực lượng phối hợp kiểm tra đột xuất một căn nhà tại ấp 30, xã Xuân Thới Sơn. Tại đây, cảnh sát phát hiện Lâm Minh Phương (39 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) đang tàng trữ 8 hộp pháo loại dàn 49 ống phóng. Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ, không có giấy phép của Bộ Quốc phòng.

Bắt giữ 2 vụ mua bán pháo nổ trái phép tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM- Ảnh 1.

Lâm Minh Phương tại trụ sở công an

ẢNH: CA

Qua làm việc, Phương khai nhận đã mua số pháo có nguồn gốc nước ngoài này từ một người tên Nam trên mạng xã hội với giá 850.000 đồng/hộp. Sau đó, Phương đem về rao bán lại trên các nền tảng Facebook, Zalo, Viber… để hưởng chênh lệch.

Cùng ngày, qua công tác tuần tra trên tuyến đường Trần Văn Mười, tổ công tác tiếp tục phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc (25 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng thu giữ 12 hộp pháo dàn loại 49 ống phóng không có giấy tờ hợp lệ.

Bắt giữ 2 vụ mua bán pháo nổ trái phép tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM- Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng Phúc tại trụ sở công an

ẢNH: CA

Phúc thừa nhận đã mua tổng cộng 18 hộp pháo từ một người lạ mặt trên mạng với giá 680.000 đồng/hộp để bán lại kiếm lời trong dịp tết.

Cảnh báo hệ lụy từ pháo nổ dịp cuối năm

Theo Công an xã Xuân Thới Sơn, thời điểm cuối năm, tình trạng mua bán, vận chuyển hàng cấm, đặc biệt là mua bán pháo nổ thường diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để giao dịch nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón Tết Bính Ngọ 2026, Công an xã Xuân Thới Sơn đề nghị mỗi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không sản xuất, mua bán, tàng trữ hay sử dụng pháo nổ trái phép.

Việc chấp hành nghiêm các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng, hướng tới một mùa Tết Nguyên đán bình yên.

