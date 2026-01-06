Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội thu hơn 6 tấn pháo nổ Trung Quốc

Trần Cường
Trần Cường
06/01/2026 09:41 GMT+7

Từ tháng 3.2025, Nguyễn Văn Yên đã gom hơn 6 tấn pháo nổ từ Trung Quốc về kho với giá 200.000 đồng/hộp rồi đợi dịp cuối năm bán ra với giá gấp 4 lần để kiếm lời bất chính.

Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vừa thu giữ hơn 6 tấn pháo nổ các loại để phục vụ điều tra.

Theo Công an Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phát hiện Nguyễn Văn Yên (46 tuổi, trú xã Ứng Thiên, Hà Nội) hoạt động mua bán pháo nổ với số lượng rất lớn.

Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội thu hơn 6 tấn pháo nổ Trung Quốc- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Thị Loan cùng tang vật vụ án

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 19 giờ ngày 4.1, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt quả tang Yên đang buôn bán pháo nổ tại khu vực thôn Tảo Dương (xã Dân Hòa, Hà Nội). Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 thùng pháo nổ.

Khai thác nhanh, Yên khai nhận bán pháo nổ cho Nguyễn Thị Loan (44 tuổi, trú xã Ứng Thiên).

Khám xét nơi ở của Loan, cảnh sát thu 19 thùng pháo nổ có trọng lượng 250 kg. Khám kho hàng của Yên tại thôn Hậu Xá (xã Vân Đình, Hà Nội), cảnh sát tiếp tục thu giữ 6,3 tấn pháo nổ các loại.

Tại cơ quan điều tra, Yên khai nhận bản thân làm nghề lái xe đường dài nên mua pháo từ Trung Quốc từ tháng 3.2025 với giá 200.000 đồng/hộp về cất giấu tại kho. Đợi dịp cuối năm, Yên bán pháo với giá từ 800.000 - 900.000 đồng/hộp.

