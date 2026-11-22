Ngày 22.11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết trong thời gian qua địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, các lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị đã quy tập được 261 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quy tập 214 hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quy tập 29 hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 968 quy tập 18 hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Toàn tỉnh cũng đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại 130 nghĩa trang liệt sĩ với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, vượt tiến độ hơn 7 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo quốc gia 515 giao.

Tuy nhiên, kết quả nói trên vẫn chưa tương xứng với số lượng thông tin về các liệt sĩ hy sinh trên địa bàn và việc xác minh các nguồn thông tin còn chậm.

Đặt mục tiêu quy tập hơn 500 hài cốt liệt sĩ

Bước vào giai đoạn 2 của chiến dịch, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm ít nhất 509 hài cốt liệt sĩ và phấn đấu tìm kiếm, quy tập đạt mục tiêu 770 hài cốt trong toàn chiến dịch.

Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao quy tập ít nhất 216 hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 968 ít nhất 152 hài cốt liệt sĩ và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ít nhất 141 hài cốt liệt sĩ.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đến nay đã tìm kiếm được 29 hài cốt liệt sĩ và đặt mục tiêu tìm kiếm ít nhất 141 hài cốt liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Trị, Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ tổng kết vào tháng 7.2027. Chính vì vậy, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh giao nhiệm vụ cho từng đơn vị; yêu cầu chuyển mạnh từ rà soát, xác minh thông tin sang kết quả tìm kiếm, quy tập thực tế, lấy kết quả thực hiện chiến dịch làm thước đo đánh giá trách nhiệm từng tập thể, cá nhân.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm cơ quan thường trực, chủ trì xây dựng kế hoạch, phân công địa bàn, chỉ tiêu vận động người dân cung cấp thông tin và tổ chức các lực lượng tìm kiếm, quy tập. Hai đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Quảng Trị và 2 tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet của Lào.

Chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh và đặt mục tiêu cụ thể ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phối hợp lấy mẫu sinh phẩm và xác minh thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập.

Công an tỉnh đẩy nhanh khai thác, đối chiếu dữ liệu dân cư, dữ liệu thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN, bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa bàn triển khai. Sở Tài chính phối hợp bảo đảm kinh phí thực hiện chiến dịch.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm huy động lực lượng cơ sở, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin, phối hợp khảo sát, dẫn đường, hỗ trợ các đội quy tập.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể và lấy kết quả thực hiện chiến dịch làm thước đo đánh giá trách nhiệm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sư đoàn 968 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến từng bộ phận, cá nhân, bố trí lực lượng, phương tiện và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại địa bàn được giao.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời đề xuất khen thưởng các đơn vị làm tốt; đồng thời tham mưu kiểm điểm trách nhiệm những tập thể, cá nhân triển khai chậm, bỏ sót thông tin hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.