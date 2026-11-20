Từ ngày 5 - 20.11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt liệt sĩ ẢNH: THANH LỘC

Để có được kết quả này, cán bộ, nhân viên đơn vị đã bám sát địa bàn, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát. Từ những nguồn tin do nhân dân cung cấp cùng các dấu tích chiến trường, lực lượng tìm kiếm từng bước khoanh vùng, xác định vị trí và tổ chức đào tìm.

Đáng chú ý, nhiều hài cốt được phát hiện nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt ở tư thế nằm trên cáng thương, được bọc trong tăng võng.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và các vật dụng sinh hoạt khác.

Những dấu tích, di vật này là nguồn tư liệu quan trọng, góp phần phục vụ công tác xác minh thông tin, từng bước làm rõ danh tính các liệt sĩ.

Nhiều di vật liệt sĩ được tìm thấy ẢNH: THANH LỘC

Sau khi quy tập, cả 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN, phục vụ công tác xác định danh tính. Các hài cốt hiện được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, trang nghiêm.

Hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại những khu vực lân cận, với quyết tâm đưa thêm hài cốt các liệt sĩ trở về với đất mẹ.